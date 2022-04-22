Місто Олешки перейде під контроль окупантів – мер

Людей попереджають, щоб зайвий раз не виходили на вулицю в комендантську годину, адже населений пункт тепер патрулюватимуть військові РФ

Мер розповів про ситуацію в місті Олешки / Колаж "Сьогодні"

Із завтрашнього дня, 23 квітня, російські військові візьмуть на контроль місто Олешки на Херсонщині. Наразі окупанти шукають того, хто очолив би місто.

Про це повідомляє мер Олешек Євген Рищук.

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"З завтрашнього дня вже повністю РФ бере на себе контроль та відповідальність за місто", – каже мер міста.

Наразі окупанти посилено шукають представника, який очолив би місто. Також російські військові патрулюватимуть місто.

"Зайвий раз не виходьте на вулицю в комендантську годину, щоб не було неприємних наслідків", – додав Євген Рищук.

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Битва за Донбас стане вирішальною у війні Росії та України

Американська газета The New York Times повідомляє, що "битва за Донбас" стане вирішальною у війні Росії проти України. Високопосадовці адміністрації Байдена кажуть, що наступні чотири тижні вплинуть на кінцевий результат російської війни в Україні і на карту Європи на десятиліття вперед.

Міністр оборони США Ллойд Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі цього тижня розмовляли з союзниками по всьому світу і охарактеризували наступний місяць як ключовий.

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