Армія РФ поспішає захопити Донбас до Дня перемоги – британська розвідка

Окупанти намагаються наступати на Донбасі за активної підтримки авіації та обстрілюють ракетами міста, які утримують ЗСУ.
Про це повідомило у Twitter Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.
У британській розвідці наголосили, що Росія, ймовірно, намагається продемонструвати успіхи напередодні святкування Дня перемоги. Це може вплинути на швидкість та інтенсивність її військових операцій напередодні цієї дати.
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"Наразі російські війська просуваються з плацдармів на Донбасі у бік Краматорська, який продовжує зазнавати постійних ракетних обстрілів. Активність російської авіації зберігається, оскільки Росія прагне надати безпосередню авіаційну підтримку своєму наступу на сході України, придушити та знищити засоби ППО України", – йдеться у повідомленні.
Україна може розпочати наступ до 9 травня – Арестович
Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ЗСУ до 9 травня можуть отримати від західних союзників нове озброєння – ЗРК, протикорабельні ракети, танки.
Радник голови ОП наголосив: якщо все це приїде до України, то до 9 травня українська сторона різко додасть у бойових можливостях.
"Стояти і дивитися на місці ми не будемо. Ми радісно пострибаємо десь уперед", – додав Арестович.