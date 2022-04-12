Путін посилить атаки на Україну до 9 травня – прогноз

Журналіст Сергій Гармаш розповів про нові військові приготування Кремля

Путін прагнутиме отримати результат в Україні до символічної дати / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін вважає 9 травня символічною датою та хоче приурочити до неї серйозну перемогу в Україні. Але через поспіх Путін кидатиме у бій непідготовлених солдатів.

Таку думку висловив представник України у Тристоронній контактній групі, журналіст Сергій Гармаш сайту Обозреватель.

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Як зазначив Гармаш, "до цієї дати Путін буде прагнути отримати результат".

"Але, з іншого боку, це добре, якщо російські військові вирішуватимуть військові завдання, виходячи не з реальних можливостей, а орієнтуючись на якусь символічну дату. Нам це вигідно, бо вони будуть менш підготовлені. Вони пускатимуть у бій непідготовлених солдатів", – сказав він.

Журналіст поділився інформацією від українських військових, що "з Росії на територію Харківської та Донецької областей завезли російських 19-річних пацанів-контрактників".

"Вони подивилися по телевізору, як російська армія "перемагає", подивилися, як їхні знайомі везуть "трофеї", награбовані в Україні, і їм теж захотілося щось з цього отримати. Це погано для російських матерів, але добре для нас, тому що сюди йдуть непідготовлені люди. Росія кидає їх у бій для того, щоб до 9 травня доповісти Путіну, що він великий полководець і зміг перемогти страшну Україну", – заявив представник України у ТКГ.

Гармаш прогнозує, що до 9 травня "будуть приурочені серйозні бої".

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"Але для нас добре те, що вони намагаються грати у такий символізм", – додав він.

У НАТО очікують "дуже кривавого" етапу війни в Україні

Заступник генсека НАТО Мірча Джоане заявив, що найближчим часом в Україні може розпочатися новий масштабний етап бойових дій.

"Все вказує на те, що на нас чекає швидкий вступ у другий етап цієї війни, дуже кривавий. Ми вступаємо в другий етап, складніший, більш відмінний за характером від першого етапу, на набагато ширшій території, як на сході – на Донбасі, так і на півдні – у бік Криму та Маріуполя", – сказав Джоане, додавши, що другий етап війни є "неминучим".

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Росія може знову спробувати захопити всю Україну, проте зараз окупаційні війська поставили собі проміжні цілі – захопити південь та схід країни.

Також сайт "Сегодня" поінформував, що ворог намагається захопити Маріуполь та Попасну, щоб вийти на адміністративні кордони Донецької області.