Город Олешки перейдет под контроль оккупантов – мэр

Людей предупреждают, чтобы лишний раз не выходили на улицу в комендантский час, ведь населенный пункт теперь будут патрулировать военные РФ

Мэр рассказал про ситуацию в городе Олешки / Коллаж "Сегодня"

С завтрашнего дня, 23 апреля, российские военные возьмут на контроль город Олешки Херсонской области. Сейчас оккупанты ищут того, кто возглавил бы город.

Об этом сообщает мэр Олешек Евгений Рыщук.

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"С завтрашнего дня уже полностью РФ берет на себя контроль и ответственность за город", – говорит мэр города.

Сейчас оккупанты усиленно ищут представителя, который возглавил бы город. Также российские военные будут патрулировать город.

"Лишний раз не выходите на улицу в комендантский час, чтобы не было неприятных последствий", - добавил Евгений Рыщук.

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