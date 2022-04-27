Росія занижує втрати окупантів на війні в Україні – перехоплення СБУ

Військове керівництво Росії у рази занижує втрати окупантів на війні в Україні. Показовою є перехоплена розмова двох росіян, один з яких воює.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Пацанов дох*я по*башило наших, пиз*ец дох*я… Официально то одно, а я тебе скажу: 25 900 погибших. Это, бля*ь, за 2 месяца…" – розповідає він своєму другові.
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Наголошує, що гинуть не лише рядові бійці, а й високопоставлене керівництво.
"Командующему бригады прилетело (генеральська посада. – Ред.). Кишки ему собрали обратно в живот, на вертушке отправили… Увезли в россию, а там сердце уже не выдержало…" - додає загарбник.
І таких випадків загибелі саме командного складу, а не лише рядових, багато. Настільки, що окупанти самі розуміють – пропагандистські казки, що їх розповідають по телевізору, насправді не мають нічого спільного з реальністю.
Що відбувається в Україні 27 квітня
- У Луганській області ворог всю ніч обстрілював мирні міста. У Лисичанську окупанти вдарили по школі, у підвалі якої ховалися 23 особи, а у Привіллі під час обстрілу загинув чоловік.
- Російські окупанти знову завдали ракетного удару по мосту через Дністровський лиман в Одесі.
- Російські військові обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок атаки є постраждалий.
- На лінії фронту у Луганській та Донецькій областях відбито дев'ять атак ворога за останню добу. ЗСУ знищили безліч ворожої техніки.
- Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ Збройних сил України за минулу добу вразили не менше 7 повітряних цілей, включаючи літак, вертоліт та 2 крилаті ракети.
- Українські захисники звільнили ще три населені пункти на Миколаївщині.
- Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що експерти контролюють рівень радіаційного фону у різних частинах Чорнобильської атомної електростанції. Також він зазначив, що зафіксовано пошкодження в кількох спорудах ЧАЕС.