"Россия конкретно стухает": оккупант рассказал о целых ангарах с трупами солдат – перехват СБУ

Военный РФ не видит высокой цели в своих действиях

По словам оккупанта, российские ангары с "грузом 200" полностью забиты. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные так уничтожают российских оккупантов, что вражеские ангары с "грузом 200" полностью забиты.

СБУ обнародовала новый перехваченный телефонный разговор захватчиков.

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Потери России

Как отмечается, российский солдат не может оправиться от шока и делится со своим другом впечатлениями от войны.

"Честно сказать, Россия конкретно стухает. Там дальше стоят ангары, и трупы русских солдат просто привозят и кидают. Не знают, кто есть кто, не разбирают. Там по 5-6 стопок битком! Прикинь! Просто не знают, кто есть кто" , – рассказал оккупант.

В СБУ сообщили, что российский военный не видит высокой цели в своих действиях:

"Здесь беспредел идет! Здесь просто непонятно вообще ничего: за что мы воюем, как мы воюем".

Кроме этого, он рассказал о потерях в роте – из 67 военных осталось только 10. В то же время дагестанцы и чеченцы бегут со словами, что "это не их война".

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Напомним, все больше российских военных начинают бунтовать и отказываются идти на войну в Украине. Особенно это касается тех оккупантов, которых отправили на перегруппировку после того, как их подразделения потерпели сокрушительное поражение от ВСУ.

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