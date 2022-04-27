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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

"Спи*дили у когось зі своїх". Окупанти почали красти у товаришів по службі – перехоплення розмови

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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27 квітня, 20:32
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Для впевненості загарбники закопують крадену зброю, щоб згодом за нею повернутися
Російські окупанти мародерять в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
Російські окупанти мародерять в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти почали красти не лише в українців, а й у своїх побратимів. Так, вороги крадуть власну бойову техніку, а також зброю та боєприпаси у своїх убитих та поранених.

Про це свідчать телефонні розмови загарбників, які вдалося перехопити СБУ.

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"Тут есть спи*денный автоматик. Спи*дили у кого-то из своих. У нас оружие числится на каждом человеке. Есть оружие, которое принадлежало двухсотым и трехсотым. Оно остается у нас", – розповів окупант батькові.

Але для впевненості таку зброю закопують, щоб згодом за нею повернутися. Тому батько окупанта просить "прикопати" йому кілька автоматів та пістолетів.

Крім того, найбільшою популярністю серед мародерів користуються прилади нічного бачення та тепловізори – вони дорогі і їх простіше вивезти, прикріпивши на кришці БТРа.

Крадуть унітази, грабують церкви і риються в недоїдках: російські окупанти масово займаються мародерством

Під час бойових дій в Україні російські окупанти масово займаються мародерством на тимчасово зайнятих територіях. Загарбники зламують банківські сейфи, спустошують продуктові магазини, відбирають у мирних жителів їжу, одяг, електротехніку та навіть грабують церкви.

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Як повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, факти пограбувань, насильницьких дій щодо місцевих жителів та захоплення цивільних приміщень широко фіксуються у Харківській, Сумській, Чернігівській, Херсонській та Київській областях.

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Гелікоптери
4
Танки 939
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Євген Шаматалюк - майор, командир десантно-штурмового підрозділу 79-ї окремої аеромобільної бригади. На війні - з березня 2014-го. Зараз - на Харківському напрямку. Відбиваючи атаки ворога, за один день підрозділ Шаматалюка знищив 90 одиниць техніки, взяв у полон десяток російських бойовиків зі зброєю та спорядженням. Герой України.
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Герої не вмирають!

Ціною життя врятував авіабригаду... Радіонов В'ячеслав Денисович - старший лейтенант, військовий льотчик. Виявив особисту мужність: відволік на себе ворога, завдяки чому повний склад літаків його бригади піднявся у повітря в місті Василькові на Київщині, що врятувало їх від ракетного удару. Герой України. Посмертно.

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