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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

"Спи*дили у кого-то из своих". Оккупанты начали воровать у сослуживцев – перехват разговора

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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27 апреля, 20:32
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Для уверенности захватчики закапывают краденое оружие, чтобы впоследствии за ним вернуться
Российские оккупанты мародерят в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Российские оккупанты мародерят в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты начали воровать не только у украинцев, но и у своих собратьев. Так, враги крадут собственную боевую технику, а также оружие и боеприпасы у своих убитых и раненых.

Об этом свидетельствуют телефонные разговоры захватчиков, которые удалось перехватить СБУ.

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"Тут есть спи*денный автоматик. Спи*дили у кого-то из своих. У нас оружие числится на каждом человеке. Есть оружие, которое принадлежало двухсотым и трехсотым. Оно остается у нас", – рассказал оккупант своему отцу.

Но для уверенности такое оружие закапывают, чтобы впоследствии за ним вернуться. Поэтому отец оккупанта просит "прикопать" ему несколько автоматов и пистолетов.

Кроме того, наибольшей популярностью среди мародеров пользуются приборы ночного видения и тепловизоры – они дорогие и их проще вывезти, прикрепив на крышке БТРа.

Воруют унитазы, грабят церкви и роются в объедках: российские оккупанты массово занимаются мародерством

Во время боевых действий в Украине российские оккупанты массово занимаются мародерством на временно занятых территориях. Захватчики взламывают банковские сейфы, опустошают продуктовые магазины, отбирают у мирных жителей еду, одежду, электротехнику и даже грабят церкви.

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Как сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, факты грабежей, насильственных действий в отношении местных жителей и захвата гражданских помещений широко фиксируются в Харьковской, Сумской, Черниговской, Херсонской и Киевской областях.

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Евгений Шаматалюк – майор, командир десантно-штурмового подразделения 79-й отдельной аэромобильной бригады. На войне – с марта 2014-го. Сейчас – на Харьковском направлении. Отражая атаки врага, за один день его подразделение уничтожило 90 единиц техники, взяло в плен десяток российских боевиков с оружием и снаряжением. Герой Украины.
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Ценой жизни спас спас авиабригаду... Радионов Вячеслав Денисович – старший лейтенант, военный летчик. Проявил личное мужество: отвлек на себя врага, благодаря чему полный состав самолетов его бригады поднялся в воздух в городе Василькове, что спасло их от ракетного удара. Герой Украины. Посмертно.

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