Путін дав термін російським окупантам до 10 травня – перехоплення розмови

Російське керівництво своїм військовим поставило завдання до 10 травня захопити намічені ними території, і якщо ж у цей термін вони не впишуться, тоді вже їх рівняти із землею. Про це йдеться у перехопленій телефонній розмові російського солдата із сім'єю, повідомляє ГУР Міноборони України на своїй сторінці у Facebook.
Мобілізований російський окупант у телефонній розмові зі своєю дружиною повідомив, що військове керівництво поставило їм певні терміни виконання завдань в Україні.
"Путін сказав, якщо до 10 травня їх... не зробимо, то все із землею рівняти. Рубіжне ще намагаємося "звільнити", а Лисичанськ і Сєвєродонецьк із землею порівнюємо. Не будемо намагатися. Наші контрактники ні х... просунутися не можуть. Засіли так ( ЗСУ), що кожен день з танків і з усієї х…, а їм по х… Наших стріляють щодня", – розповів він.
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Також він зазначив, що до них приходили інші військові та казали, що на 17 травня збираються вже їхати додому.
Перехоплення розмов російських військових
- 3 квітня СБУ перехопила розмову російського солдата зі своєю сестрою, в якій він скаржиться на керівництво, яке взагалі не цінує військових.
- В одному з перехоплень російські окупанти зізнаються, як розстрілюють мирних жителів в Україні займаються мародерством і навіть їдять домашніх улюбленців українців.
- Крім того, військові РФ розкрили причину відведення своїх військ . Як виявилося, вони очікують і бояться відсічі ЗСУ, які почали переходити у контрнаступ та звільняти населені пункти.
- Російський солдат розкрив причину відведення своїх військ . Як виявилося, вони очікують і бояться відсічі ЗСУ, які почали переходити у контрнаступ та звільняти населені пункти.
- Крім того, стало відомо, що серед російських окупантів зростає невдоволення найвищим командуванням РФ і назрівають бунти. Багато солдатів – на межі божевілля через те, що кожен день їм доводиться відправляти до РФ колони вантажівок з трупами.
- Служба безпеки України перехопила розмову російського солдата зі своєю сестрою, де він скаржиться на керівництво, яке взагалі не цінує військових. Окупант розповів, що його колеги просто використовують як приманку для Збройних Сил України. Одну групу кидають, щоб їх розбили, другу вдається пройти.