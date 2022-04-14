Путин дал срок российским оккупантам до 10 мая – перехват разговора

Опубликован очередной перехват разговора военных РФ

Обнародован перехват российского оккупанта с женой / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские руководство своим военным поставило задачу до 10 мая захватить намеченные ими территории, и если же в этот срок они не впишутся, то тогда уже ровнять все с землей. Об этом идет речь в перехваченном телефонном разговоре российского солдата с семьей, сообщает ГУР Минобороны Украины на своей странице в Facebook.

Мобилизованный российский оккупант в телефонном разговоре со своей женой сообщил ей, что военное руководство поставило им определенные сроки выполнения задач в Украине.

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"Путин сказал, если до 10 мая них… не сделаем, то все с землей равнять. Рубежное еще пытаемся "освободить", а Лисичанск и Северодонецк с землей сравниваем. Не будем пытаться. Наши контрактники ни х… продвинуться не могут. Засели так (ВСУ), что каждый день из танков и со всей х…, а им по х… Наших стреляют каждый день", – рассказал он.

Также он отметил, что к ним приходили другие военные и говорили, что на 17 мая собираются уже ехать домой.

Перехваты разговоров российских военных