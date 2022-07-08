Доведеться мерзнути чи виїжджати. У Маріуполі окупанти створили нову загрозу для людей

Місто заповнять "теплі калюжі"

У Маріуполі проблеми з опалювальним сезоном. Фото: Reuters

Російські окупанти не зможуть розпочати опалювальний сезон у захопленому Маріуполі. Місцевим жителям доведеться або замерзати, або виїжджати.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

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Подробиці

У Маріуполі майже всі котельні мають ушкодження. Деякі знищені повністю. Лише ремонт однієї котельні займає близько одного року. Зруйновано також 50-70% газових магістралей.

Для запуску "тепла" необхідна ще вода та велика кількість електроенергії. З цим у окупантів також проблеми.

Непідготовленість комунікацій призведе до постійних течій води. Місто заповнять "теплі калюжі".

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У міськраді зазначили, що для того, щоб замінити труби великого діаметра, необхідно понад 1 млрд доларів. Не складно уявити, скільки коштуватиме відновлення всієї системи.

"Маріупольці вже починають розуміти, що "покращення" та обіцянки "все буде" – це байки та пропаганда. Якщо тепла не буде, а вже зрозуміло, що його не буде, маріупольці почнуть замерзати. Це при тому, що люди досі не можуть виїхати з міста через штучні перепони у вигляди фільтраційних таборів, які створили російські окупанти", – додали у міській раді.

У Маріуполі через окупантів великі проблеми

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Ситуація у Маріуполі