Росія перетворила Маріуполь на гетто, де неможливо вижити

Росія перетворила Маріуполь у гетто , де без необхідної медичної допомоги та ліків помирають українці.
Страшні факти, що відбуваються в захопленому армією міжнародного злочинця Володимира Путіна місті розповів міський голова Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі програми Freedom на каналі "Україна 24" .
Що відомо
"Вчора, щоб ви розуміли з прикладів, які розповідає лікар, який там залишився, щоб просто відрізати людям кінцівки, які вражені цією хворобою – кризовим цукровим діабетом та немає нормального інсуліну. Тобто те, що вони дають – це не можна назвати медикаментами. Відповідно, молодий хлопець 120 кілограм вагою, зростом 2.20 – це спортсмен міста Маріуполя – йому вчора відрізали дві ноги. Ось сьогодні місто Маріуполь вони просто, створивши це гетто, повернули його в середньовіччя якесь, де головне завдання – добути їжу, добути воду і ось у цих умовах вижити", – зазначив Бойченко.
Що відбувається
- Російські окупанти продовжують грабувати захоплений Маріуполь, вони вивезли навіть сучасний дитячий майданчик, що стояла в центрі міста.
- Місцеві жителі, яких росіяни залучили до розбирання завалів, підірвалися на гранаті. У підлітка численні осколкові поранення, у чоловіка поранення легень, живота. Обидва в реанімації у тяжкому стані.
- у Маріуполі катастрофічна нестача води – місцеві жителі збирають воду з калюж. Водночас орки брешуть, що проблему "вигадала українська пропаганда".