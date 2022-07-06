У Маріуполі окупанти намагаються "продавити" референдум: що вигадали

Окупанти пообіцяли мешканцям Маріуполя відновити зруйноване житло, але лише після "референдуму"

У Маріуполі окупанти шантажують населення / Фото: Колаж: Сьогодні

У Маріуполі через окупаційні адміністрації розпочалося чергове збирання особистих даних жителів міста для відновлення житла, проте для цього потрібно, щоб пройшов "референдум". Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Під час подання заяв прямо кажуть, що питання компенсацій чи відновлення буде вирішено… після "референдуму", – пише Андрющенко.

За його інформацією, окупанти видали наказ терміново провести перепис жителів – не лише тих, хто залишився в місті, а й тих, хто евакуювався.

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"У разі відмови погрожують не ремонтувати та не надавати житло замість зруйнованого. Другий день масово надходять розсилки з пропозицією терміново надати особисті дані, бо без цього не буде відновлення будинку", – розповів він.

Ситуація в Маріуполі

Російські окупанти захопили в Маріуполі два іноземні судна – ліберійської компанії Smarta Shipping і панамське Blue Star. Загарбники заявили, що тепер це "державна власність".

Також повідомляли, що Росія перетворила Маріуполь на гетто, де без необхідної медичної допомоги та ліків помирають українці.

Нещодавно на російському Першому каналі вийшов сюжет, в якому докладно розказано, як окупанти крадуть українську продукцію з Маріупольського порту. Згідно з озвученою інформацією, спочатку загарбники мають намір вивезти український метал, а потім зерно.

Окупанти почали ділити майно маріупольських підприємств, що вціліли під час обстрілів міста. Незабаром обладнання можуть вивезти на російські заводи, а решту розпиляти на брухт.