Окупанти захопили у Маріуполі два іноземні судна та оголосили їх "державною власністю"

Загарбники грабують не лише Україну

Окупанти привласнили чужі судна/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти захопили в Маріуполі два іноземні судна — ліберійської компанії Smarta Shipping і панамське "Blue Star". Загарбники заявили, що тепер вони є "державною власністю".

Про це повідомляє Reuters.

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"Сепаратисти, що підтримуються Росією, захопили два судна під іноземним прапором у портовому місті Маріуполь на сході України, заявивши, що тепер вони є "державною власністю", — йдеться у повідомленні.

Перше захоплене судно належить ліберійській компанії Smarta Shipping і прибуло до порту Маріуполя 21 лютого для завантаження металом. Окупанти місяць тримали в полоні 19 членів екіпажу, однак згодом їх звільнили.

Друге судно – панамське Blue Star. Коли воно прибуло до Маріуполя — невідомо.

Окупанти крадуть із Маріуполя метал

В акваторії Маріупольського порту були помічені судна під прапором РФ, які швартуються під завантаження металопрокату.

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Раніше компанія Метінвест заявила, що російські окупанти готуються викрасти та незаконно вивезти з порту Маріуполя металургійну продукцію, виготовлену на заводах Азовсталь та ММК ім. Ілліча. Загалом це майже 200 тис. тонн металу і чавуну, вартість яких становить 170 млн доларів.

Представники групи Метінвест наголосили, що мародерство, яке вчиняють росіяни в Україні, є тяжким міжнародним злочином.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що окупанти готуються вкрасти новий урожай зерна. Також ми писали, як загарбники грабують музеї України.