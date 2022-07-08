Придется мерзнуть или уезжать. В Мариуполе оккупанты создали новую угрозу для людей

Город заполнят "теплые лужи"

В Мариуполе проблемы с отопительным сезоном. Фото: Reuters

Российские оккупанты не смогут начать отопительный сезон в захваченном Мариуполе. Местным жителям придется либо замерзать, либо уезжать.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

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В Мариуполе почти все котельные имеют повреждения. Некоторые уничтожены полностью. Только ремонт одной котельной занимает около одного года. Разрушены также 50-70% газовых магистралей.

Для запуска "тепла" необходима вода и большое количество электроэнергии. С этим у оккупантов тоже проблемы.

Неподготовленность коммуникаций приведет к постоянной течке воды. Город заполнят "теплые лужи".

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В горсовете отметили, что для того, чтобы заменить трубы большого диаметра, необходимо более 1 млрд долларов. Не сложно представить, сколько обойдется восстановление всей системы.

"Мариупольцы уже начинают понимать, что "улучшение" и обещание "все будет" – это басни и пропаганда. Если тепла не будет, а понятно, что его не будет, мариупольцы начнут замерзать. Это при том, что люди до сих пор не могут выехать из города из-за искусственных преград в виде лагерей, которые создали российские оккупанты", – добавили в городском совете.

В Мариуполе из-за оккупантов большие проблемы

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Ситуация в Мариуполе

Российские оккупанты захватили в Мариуполе два иностранных судна — либерийской компании Smarta Shipping и панамское Blue Star. Захватчики заявили, что теперь это "государственная собственность".

Также сообщалось, что Россия превратила Мариуполь в гетто, где без необходимой медицинской помощи и лекарств умирают украинцы.

Недавно на российском Первом канале вышел сюжет, в котором подробно рассказано, как оккупанты воруют украинскую продукцию из Мариупольского порта. Согласно озвученной информации, сначала захватчики намерены вывезти украинский металл, а затем зерно.

Оккупанты начали делить имущество мариупольских предприятий, уцелевших при обстрелах города. Вскоре оборудование могут вывезти на российские заводы, а оставшееся распилить на металлолом.

После оккупации Мариуполя более 10 тысяч жителей города попали в тюрьмы так называемой "ДНР", где их держат фактически в концлагерных условиях.