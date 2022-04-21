Під Маріуполем знайшли 30-метрову братську могилу окупантів

У селище Мангуш, яке лежить за 15 кілометрів від Маріуполя, російські військові звозять тіла своїх загиблих і риють для них 30-метрові могили. Про це в ефірі телемарафону "UAразом" розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко
"Наші місцеві розповіли, що сьогодні біля Мангуша вони (росіяни) викопали 30-метрові братські могили і вантажівками привозять тіла, які намагаються приховати там", – сказав він.
Ситуація в Маріуполі
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні неможливо розблокувати захоплений Маріуполь. За його словами, російські війська продовжують обстрілювати місто та людей, тому від Маріуполя. майже нічого не залишилося.
- Окупанти фіксують на відео, як обстрілюють мирних жителів Маріуполя. Загарбники не приховують своїх злочинів.
- Російські військові скинули потужну авіабомбу на лікарню в районі "Азовсталі" в Маріуполі, де, ймовірно, ховалися мирні громадяни, серед них діти. Незабаром радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в лікарні, яка зазнала бомбардування біля заводу "Азовсталь", нікого не було.
- У Маріуполі російські окупанти не лише скидають бомби на "Азовсталь", а й хаотично обстрілюють житловий сектор із мирними громадянами.
- Росіяни вводять в оману мешканців міста, зав'язуючи їм білі пов'язки – нібито як розпізнавальний знак цивільного населення. Окупанти використовують мирних жителів як приманку для виявлення вогневих точок.