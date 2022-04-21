Окупанти обстрілюють мирних жителів Маріуполя та знімають це на відео

Війська РФ навіть пишаються тим, що вбивають людей

Окупанти обстрілюють мешканців Маріуполя. Фото: Reuters, колаж "Сьогодні"

Російські окупанти фіксують на відео те, як обстрілюють мирних жителів Маріуполя. Загарбники не приховують своїх злочинів.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

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Так, російські військові відкрито показують, як здійснюють обстріл житлових будинків у місті. Вони навіть пишаються тим, що вбивають мирних мешканців Маріуполя.

"Це ще один доказ для суду у Гаазі. Кожен російський окупант понесе покарання за свої дії", – наголосили у міськраді.

З Маріуполя вдалося вивезти людей, евакуація триває – Верещук

Стосовно гуманітарного коридору з Маріуполя 20 квітня: з міста вдалося виїхати чотирьом евакуаційним автобусам. Евакуація місцевих мешканців триває у четвер, 21 квітня. Про це повідомила віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"По вчорашньому гуманітарному коридору з міста вдалося виїхати чотирьом евакуаційним автобусам. Вони заночували у Бердянську і зараз прямують на Василівку. Скоро чекаємо їх у Запоріжжі", – написала вона.

Верещук заявила, що сьогодні, 21 квітня, у Маріуполі триває евакуація жінок, дітей та людей похилого віку. Посадка в автобуси на бульварі Шевченка на кільці біля торговельного центру "Порт-Сіті" о 14:00.

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"Безпекова ситуація складна. Можуть бути зміни. Прошу стежити за офіційними повідомленнями", – додала віцепрем'єр.

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