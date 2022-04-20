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Путін відправив до Маріуполя на "ліквідацію" окупантів, які влаштували геноцид під Києвом – "Азов"

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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20 квітня, 22:14
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Захисники Маріуполя повідомили умови, за яких залишать "Азовсталь"
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Міжнародний злочинець із Кремля Володимир Путін вирішив позбутися свідків масових вбивств мирних жителів під Києвом, які місяць звірствували в Ірпені, Бучі, Гостомелі та інших населених пунктах. Нині ці формування помітили бійці полку "Азов" у Маріуполі, де точаться бої.

Про це заявив заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар у відеозверненні, розміщеному на телеграм-каналі "Азова".

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Заява

"Ворог не припиняє спроб взяти штурмом територію "Азовсталі". Ситуація важка, подекуди – критична. За допомогою танків, бронетехніки, піхоти та за підтримки артилерійських обстрілів, ракетних ударів ворог намагається прорватися. Захисники міста мужньо захищаються. Характерним є те, що їхня техніка з літерою V – це ті самі злочинці, які чинили злочини проти цивільного населення на київському напрямку. Я вважаю, що таким чином Путін хоче замістити сліди та ліквідувати цих виродків, які творили страшні звірства з нашими громадянами на київському напрямку", – сказав Паламар.

Він також розповів, за яких умов захисники Маріуполя готові піти з міста – зі зброєю, під гарантії третьої сторони, із пораненими та тілами своїх загиблих побратимів. Умови Росії про складання зброї та здачу у полон захисників Маріуполя наші військові не підтримують.

Евакуація

Святослав Паламар закликав увесь цивілізований світ приєднатися до гарантій безпеки щодо евакуації мирних громадян із міста.

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"Ті, хто перебуває на "Азовсталі", не мають можливості покинути свої підвали. Вони бояться, оскільки постійні обстріли незважаючи на заяви Російської Федерації про дотримання режиму тиші не припиняються. Ворог продовжує обстріли і безпечно покинути територію "Азовсталі" нашим цивільним поки що немає можливості. Тому я закликаю до дотримання своїх гарантій і лише таким чином і за підтримки третьої сторони цивільні вийдуть із заводу. Ми їх не утримуємо, просимо їх випустити, і тим більше ми просимо створити відповідні умови для виходу цивільних з першого дня війни", – сказав заступник командира полку "Азов".

Обстановка у Маріуполі

  • З аналогічним проханням про допомогу в евакуації до цивілізованого світу звернувся до журналістів американського телеканалу CNN командир 36-ї бригади морської піхоти України Сергій Волина.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова на будь-який формат обміну своїх заблокованих Росією цивільних та військових у Маріуполі на полонених росіян.
  • Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що гуманітарний коридор із Маріуполя 20 квітня не спрацював так, як планувалося. Через відсутність контролю над власними військовими на місцях окупанти не змогли забезпечити належне припинення вогню .

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