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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Путин отправил в Мариуполь на "ликвидацию" оккупантов, которые устроили геноцид под Киевом – "Азов"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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20 апреля, 22:14
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Защитники Мариуполя сообщили условия, при которых оставят "Азовсталь"
За месяц оккупации в Буче солдаты из Хабаровского края убили несколько сотен человек / Коллаж "Сегодня"
За месяц оккупации в Буче солдаты из Хабаровского края убили несколько сотен человек / Коллаж "Сегодня"

Международный преступник из Кремля Владимир Путин решил избавиться от свидетелей массовых убийств мирных жителей под Киевом, которые месяц бесчинствовали в Ирпене, Буче, Гостомеле и других населенных пунктах. Нынче эти формирования заметили бойцы полка "Азов" в Мариуполе, где продолжаются бои.

Об этом заявил заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар в видеообращении, размещенном на телеграм-канале "Азова".

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"Враг не прекращает попытки взять штурмом территорию "Азовстали". Ситуация тяжелая, кое-где – критическая. При помощи танков, бронетехники, пехоты и при поддержке артиллерийских обстрелов, ракетных ударов враг пытается прорваться. Защитники города мужественно защищаются. Характерным есть то, что их техника с буквой V – это те самые преступники, которые совершали преступления против гражданского населения на киевском направлении. Я считаю, что таким образом Путин хочет замести следы и ликвидировать этих ублюдков, которые творили страшные зверства с нашими гражданами", – сказал Паламар.

Он также рассказал, при каких условиях защитники Мариуполя готовы уйти из города – с оружием, под гарантии третьей стороны, с ранеными и телами своих погибших побратимов. Условия России про сложение оружия и сдачу в плен защитников Мариуполя наши военные не поддерживают.

Эвакуация

Святослав Паламар призвал весь цивилизованный мир присоединиться к гарантиям безопасности по эвакуации мирных граждан из города.

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"Находящиеся на "Азовстали" не имеют возможности покинуть свои подвалы. Они боятся, поскольку постоянные обстрелы несмотря на заявления Российской Федерации про соблюдение режима тишины не остановились. Враг продолжает обстрелы и безопасно покинуть территорию "Азовстали" нашим гражданским людям пока нет возможности. Поэтому я призываю к соблюдению своих гарантий и лишь таким образом и за поддержки третьей стороны гражданские выйдут с завода. Мы их не удерживаем. Мы просим их выпустить, и тем более мы просим создать соответствующие условия для выхода гражданских с первого дня войны", – сказал заместитель командира полка "Азов".

Обстановка в Мариуполе

  • С аналогичной просьбой про помощь в эвакуации к цивилизованному миру обратился к журналистам американского телеканала CNN командир 36-й бригады морской пехоты Украины Сергей Волына.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова на любой формат обмена своих заблокированных Россией гражданских и военных в Мариуполе на пленных россиян.
  • Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что гуманитарный коридор из Мариуполя 20 апреля не сработал так, как планировалось. Из-за отсутствия контроля над собственными военными на местах оккупанты не смогли обеспечить должное прекращение огня.

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