Маріуполь ще можна врятувати – командир морпіхів звернувся до західних політиків

Захисники Маріуполя попросили через західних журналістів організувати евакуацію мирних жителів міста за посередництва третьої країни, оскільки Росії жодної довіри немає.
Про це заявив командир 36-ї бригади морської піхоти України Сергій Волина, звернувшись до журналістів американського телеканалу CNN.
Заява
За словами Сергія Волина, Росія продовжує постійні бомбардування Маріуполя, тому необхідна термінова евакуація українських військових та мирних жителів, які перебувають в оточенні у місті майже півтора місяці. При цьому українські захисники зазнають серйозних втрат.
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"Ми просимо провести процедуру евакуації солдатів та громадян. Нам потрібна міжнародна підтримка. Тут, як і раніше, сотні мирних жителів. Ми не довіряємо російським, нам потрібні інші країни для гарантій. Маріуполь ще можна врятувати", – сказав командир.
Ситуація
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова на будь-який формат обміну своїх заблокованих РФ цивільних та військових у Маріуполі на полонених росіян.
- Вранці 20 квітня морпіхи закликали країни світу провести "екстракцію" з Маріуполя – вивезти військових та цивільних у безпечне місце. За їхніми словами, для порятунку людей залишаються лічені дні чи години.
- Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі повідомив, що в Маріуполі російські окупанти використовують мирних жителів як приманку для виявлення вогневих точок. Для цього люди під загрозою розстрілу з боку окупантів мають носити білі пов'язки на руці – як і солдати армії Росії.
- У Маріуполі російські окупанти не лише скидають бомби на "Азовсталь", а й хаотично обстрілюють житловий сектор із мирними громадянами.