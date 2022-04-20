Маріуполь ще можна врятувати – командир морпіхів звернувся до західних політиків

Росія продовжує постійні бомбардування міста

Командування нашими морпіхами просить вивезти людей під міжнародні гарантії / Колаж "Сьогодні"

Захисники Маріуполя попросили через західних журналістів організувати евакуацію мирних жителів міста за посередництва третьої країни, оскільки Росії жодної довіри немає.

Про це заявив командир 36-ї бригади морської піхоти України Сергій Волина, звернувшись до журналістів американського телеканалу CNN.

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За словами Сергія Волина, Росія продовжує постійні бомбардування Маріуполя, тому необхідна термінова евакуація українських військових та мирних жителів, які перебувають в оточенні у місті майже півтора місяці. При цьому українські захисники зазнають серйозних втрат.

"Ми просимо провести процедуру евакуації солдатів та громадян. Нам потрібна міжнародна підтримка. Тут, як і раніше, сотні мирних жителів. Ми не довіряємо російським, нам потрібні інші країни для гарантій. Маріуполь ще можна врятувати", – сказав командир.

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