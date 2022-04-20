У Маріуполі окупанти погрожують розстрілювати всіх мешканців без білих пов'язок – радник мера

Жителів міста змушують носити білі стрічки, щоб визначити "свій-чужий"

Окупанти вигадали нову схему, як заплутати українських воїнів / Фото: Колаж: Сьогодні

У Маріуполі російські окупанти використовують мирних жителів як приманку для виявлення вогневих точок. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі .

"Окупанти від "м'яких" пропозицій носити білі стрічки цивільним, як позначку "свій-чужий", перейшли до прямих загроз про відкриття вогню на поразку по кожному, хто перебуватиме на вулиці без таких позначок", – написав Андрющенко.

Також він розповів про те, що окупанти анонсували черговий, уже майже традиційно щоденний режим припинення вогню в Маріуполі для "евакуації з Азовсталі" та можливості захисникам скласти зброю.

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"Вчорашній подібний анонс протягом усього часу анонсованого "припинення вогню" супроводжувався масовими відео штурмами та боями з боку окупантів. Нічого нового, все по Оруелу – Світ це війна, Свобода – це рабство", – резюмував він.

Евакуація з Маріуполя

Українській стороні вдалося попередньо домовитися про гуманітарний коридор для жінок, дітей та людей похилого віку з міста.

Збір у Маріуполі призначений о 14:00 на перетині вулиць Таганрозької та 130-ї Таганрозької дивізії. Колона рухатиметься за маршрутом: Маріуполь-Мангуш-Бердянськ-Токмак-Оріхів-Запоріжжя.

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