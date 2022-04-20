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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

В Мариуполе оккупанты угрожают расстреливать всех жителей без белых повязок – советник мэра

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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20 апреля, 09:21
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Жителей города заставляют носить белые ленты, чтобы определить "свой-чужой"
Оккупанты придумали новую схему, как запутать украинских воинов
Оккупанты придумали новую схему, как запутать украинских воинов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мариуполе российские оккупанты используют мирных жителей, как приманку для обнаружения огневых точек. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Оккупанты от "мягких" предложений носить белые ленты гражданским, как отметку "свой-чужой", перешли к прямым угрозам об открытии огня на поражение по каждому, кто будет находиться на улице без таких отметок", – написал Андрющенко.

Также он рассказал о том, что оккупанты анонсировали очередной, уже почти традиционно ежедневный, режим прекращения огня в Мариуполе для "эвакуации из Азовстали" и возможности защитникам сложить оружие.

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"Вчерашний подобный анонс в течение всего времени анонсированного "прекращения огня" сопровождался массовыми видео штурмами и боями со стороны оккупантов. Ничего нового, все по Оруэлу – Мир это война, Свобода – это рабство", – резюмировал он.

Эвакуация из Мариуполя

Украинской стороне удалось предварительно договориться о гуманитарном коридоре для женщин, детей и пожилых людей из города.

Сбор в Мариуполе назначен в 14:00 на пересечении улиц Таганрогской и 130-й Таганрогской дивизии. Колонна будет двигаться по маршруту: Мариуполь-Мангуш-Бердянск-Токмак-Орихов-Запорожье.

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Ситуация в городе

  • Советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что оккупанты сбрасывают сверхтяжелые бомбы на подвалы предприятия "Азовсталь", где прячутся мамы с детьми. Российские военные бомбят подвалы, где базируются украинские защитники.
  • Российские военные сбросили мощную авиабомбу на больницу в районе "Азовстали" в Мариуполе, где предположительно прятались мирные граждане, в том числе дети. Вскоре советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в подвергшейся бомбардировке больнице возле завода "Азовсталь" никого не было.
  • В Мариуполе российские оккупанты не только сбрасывают бомбы на "Азовсталь", но и хаотично обстреливают жилой сектор с мирными гражданами.
  • Также сообщалось, что россияне вводят в заблуждение жителей города, завязывая им белые повязки – якобы как опознавательный знак гражданского населения. Оккупанты завязывают мирному населению города белые повязки, чтобы украинские военные думали, что это россияне.

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