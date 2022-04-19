Оккупанты сбросили мощную бомбу на больницу в Мариуполе, где прятались мирные жители с детьми

Российские оккупанты сбросили мощную авиабомбу на больницу в районе "Азовстали" в Мариуполе.

Об этом рассказал нардеп Сергей Тарута в Facebook.

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"По моей информации, под завалами там около 300 человек – среди них дети. В уцелевшей части больницы были ранены защитники и прятались мариупольцы с детьми. Потому что в уничтоженном городе прятаться больше негде!! Не хватает слов. Накануне СБУ выложили перехваченный разговор одного из российских орков, в котором говорилось, что на "Азовсталь" будут сбрасывать трехтонные бомбы", — отметил он.

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