Є шанс на диво: в обстріляній лікарні у Маріуполі не було мирних мешканців з дітьми

З'явилося спростування інформації народного депутата

/ Фото: Колаж: Сьогодні

З'явилася надія, що внаслідок нового потужного авіаудару по Маріуполю по цивільній інфраструктурі ніхто не постраждав. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що під час бомбардування лікарні біля заводу "Азовсталь" нікого не було.

Про це радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у телеграм-каналі.

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Спростування

"Так, Маріуполь, зокрема зона Азовсталі під щільним бомбардуванням надважких бомб. Але в зоні навколо Азовсталі вже давно ніхто не ховається, особливо в зруйнованій до цього будівлі – лікарні", – написав Андрущенко.

Петро Андрющенко закликав користуватися виключно перевіреними офіційними джерелами інформації.

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Обстановка в Маріуполі