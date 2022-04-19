Є шанс на диво: в обстріляній лікарні у Маріуполі не було мирних мешканців з дітьми

З'явилася надія, що внаслідок нового потужного авіаудару по Маріуполю по цивільній інфраструктурі ніхто не постраждав. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що під час бомбардування лікарні біля заводу "Азовсталь" нікого не було.
Про це радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у телеграм-каналі.
Спростування
"Так, Маріуполь, зокрема зона Азовсталі під щільним бомбардуванням надважких бомб. Але в зоні навколо Азовсталі вже давно ніхто не ховається, особливо в зруйнованій до цього будівлі – лікарні", – написав Андрущенко.
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Петро Андрющенко закликав користуватися виключно перевіреними офіційними джерелами інформації.
Обстановка в Маріуполі
- Трохи раніше народний депутат Сергій Тарута у Facebook повідомив, що російські військові скинули потужну авіабомбу на лікарню в районі "Азовсталі" в Маріуполі, де, ймовірно, ховалися мирні громадяни, у тому числі діти.
- Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі також повідомив, що у Маріуполі російські окупанти не лише скидають бомби на "Азовсталь", а й хаотичнообстрілюють житловий сектор з мирними громадянами.
- Раніше сайт "Сегодня" повідомляв, що російські окупанти продовжують бомбардувати "Азовсталь" у Маріуполі, хоча знають, що там залишається мирне населення. Ціною крові маріупольців Москва хоче оголосити про перемогу.