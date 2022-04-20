"Азов" опублікував жахливі кадри з Маріуполя: мертві тіла на вулицях, розбомблені будинки (відео)

На оприлюднених кадрах тіла загиблих українців, а також зафіксовані постійні обстріли та влучання в житлові будинки

Російські окупанти продовжують бомбардувати місто / Фото: Колаж: Сьогодні

У Маріуполі окупанти цілодобово ведуть бої, але місто залишається українським завдяки нашим захисникам, які доблесно відбивають його у ворога. Відео наслідків бойових дій опублікували бійці полку "Азов" у своєму Telegram-каналі.

"Місто має бути українським, щоб сподіватися на щасливе майбутнє, щоб не перетворитися на одне з багатьох уже мертвих міст невизнаних "республік", – йдеться у повідомленні "Азова".

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Командир полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар розповів, що під завалами у Маріуполі залишаються сотні людей.

"Орки скинули надпотужну авіабомбу, за деякими даними, завважки до 3 тонн, у районі польового шпиталю та місцях, де знаходилися цивільні, у тому числі й діти. У результаті люди залишилися під завалами. Скільки їх, визначити неможливо", – сказав він.

Ситуація у Маріуполі