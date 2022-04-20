"Азов" опублікував жахливі кадри з Маріуполя: мертві тіла на вулицях, розбомблені будинки (відео)

У Маріуполі окупанти цілодобово ведуть бої, але місто залишається українським завдяки нашим захисникам, які доблесно відбивають його у ворога. Відео наслідків бойових дій опублікували бійці полку "Азов" у своєму Telegram-каналі.
"Місто має бути українським, щоб сподіватися на щасливе майбутнє, щоб не перетворитися на одне з багатьох уже мертвих міст невизнаних "республік", – йдеться у повідомленні "Азова".
Командир полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар розповів, що під завалами у Маріуполі залишаються сотні людей.
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"Орки скинули надпотужну авіабомбу, за деякими даними, завважки до 3 тонн, у районі польового шпиталю та місцях, де знаходилися цивільні, у тому числі й діти. У результаті люди залишилися під завалами. Скільки їх, визначити неможливо", – сказав він.
Ситуація у Маріуполі
- Мер Маріуполя Вадим Бойченко закликав місцевих жителів евакуюватися з міста. На сьогодні заплановано гуманітарний коридор з Маріуполя, виїхати зможуть жінки, діти та люди похилого віку
- Російські військові скинули потужну авіабомбу на лікарню в районі "Азовсталі" в Маріуполі, де, ймовірно, ховалися мирні громадяни, у тому числі діти. Незабаром радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в лікарні біля заводу "Азовсталь", що зазнала бомбардування, нікого не було .
- У Маріуполі російські окупанти не лише скидають бомби на "Азовсталь", а й хаотично обстрілюють житловий сектор із мирними громадянами.
- Також повідомлялося, що росіяни вводять в оману мешканців міста, зав'язуючи їм білі пов'язки – нібито як розпізнавальний знак цивільного населення. Окупанти використовують мирних жителів як приманку для виявлення вогневих точок.