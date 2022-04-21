Под Мариуполем нашли 30-метровую братскую могилу оккупантов

В поселок Мангуш, который находится в 15 километрах от Мариуполя, российские военные свозят тела своих погибших и роют для них 30-метровые могилы. Об этом в эфире телемарафона "UAразом" рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
"Наши местные рассказали, что сегодня возле Мангуша они (россияне) вырыли 30-метровые братские могилы и грузовиками привозят тела, которые пытаются скрыть там", — сказал он.
Ситуация в Мариуполе
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день невозможно разблокировать захваченный Мариуполь. По его словам, российские войска продолжают обстреливать город и людей, поэтому от Мариуполя практически ничего не осталось.
- Оккупанты фиксируют на видео, как обстреливают мирных жителей Мариуполя. Захватчики не скрывают свои преступления.
- Российские военные сбросили мощную авиабомбу на больницу в районе "Азовстали" в Мариуполе, где, предположительно, прятались мирные граждане, в том числе дети. Вскоре советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в подвергшейся бомбардировке больнице возле завода "Азовсталь" никого не было.
- В Мариуполе российские оккупанты не только сбрасывают бомбы на "Азовсталь", но и хаотично обстреливают жилой сектор с мирными гражданами.
- Россияне вводят в заблуждение жителей города, завязывая им белые повязки – якобы как опознавательный знак гражданского населения. Оккупанты используют мирных жителей, как приманку для обнаружения огневых точек.