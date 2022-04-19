Окупанти обстріляли Очаків забороненими снарядами (фото)

Окупанти обстріляли Очаківу Миколаївській області забороненими касетними снарядами у понеділок.
Про це повідомила голова облради Анна Замазєєва.
Російські військові й надалі продовжуються хаотичні обстріли регіону з "Ураганів", "Градів" та "Смерчів".
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Поки що йде підрахунок руйнувань.
"Вони хочуть нас зламати, залякати, продовжуючи хаотично топити куди завгодно. Не буде цього", – йдеться у повідомленні.
Ситуація на Миколаївщині
Збройні сили України ліквідували російських окупантів в Миколаївській області. Деякі із загарбників потрапили в полон.
Російські військові жили у дуплі в селі Кандибіно Миколаївської області, де вони займали позиції. Таке місце для життя окупанти облаштували самостійно.
У Миколаївській області російські військові переодяглися у цивільних та атакували позиції українських військових, внаслідок чого отримали вже смертельну відсіч.
У Миколаївській області 17 квітня поранення отримали 13 людей.
Минулої доби в Миколаївській області від обстрілу російських окупантів отримали поранення 10 людей. Більшість із них – цивільні.
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