Оккупанты обстреляли Очаков запрещенными снарядами (фото)

Российские военные продолжаются хаотически обстреливать регион

В населенном пункте подсчитывают повреждения / Коллаж "Сегодня"

Оккупанты обстреляли Очаков в Николаевской области запрещенными кассетными снарядами в понедельник.

Об этом сообщила глава облсовета Анна Замазеева.

Реклама

Российские военные и дальше продолжаются хаотические обстрелы региона из "Ураганов", "Градов" и "Смерчей".

Оккупанты обстреляли Очаков кассетными снарядами. Фото: Анна Замазеева.

Пока идет подсчет повреждений.

Реклама

"Они хотят нас сломать, запугать, продолжая хаотически топить куда ни попадя. Не будет этого", - говорится в сообщении.

Ситуация в Николаевской области

Вооруженные силы Украины ликвидировали российских оккупантов в Николаевской области. Некоторые из захватчиков попали в плен.

Российские военные жили в дупле в деревне Кандыбино Николаевской области, где они занимали позиции. Такое место для жизни оккупанты обустроили самостоятельно.

Реклама

В Николаевской области российские военные переоделись в гражданских и атаковали позиции украинских военных, в результате чего получили уже смертельный отпор.

В Николаевской области за предыдущие сутки, 17 апреля, ранения получили 13 человек.

За минувшие сутки в Николаевской области от обстрелов российских оккупантов получили ранения 10 человек. Большинство из них – гражданские.

Ранее мы писали: