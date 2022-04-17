Оккупанты нанесли ракетный удар по Николаевской области и продолжают запугивать людей

Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты юга артиллерийским огнем и ракетами. За сутки 16 апреля по Николаевской области противник нанес ракетный удар 5 крылатыми ракетами и системами залпового огня, повреждена инфраструктура, но потерь нет.
Об этом сообщает Оперативное командование "Пивдень".
В Херсонской области основные усилия враг сосредоточил на попытках установления контроля над областью и удержании занятых позиций.
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Также оккупанты продолжают давить психологически, распространяя вещание своих пропагандистских телеканалов, подключив ангажированные крымские телеканалы, распространяют фейки о войне в Украине. В то же время, продолжается запугивание и террор гражданского населения.
При этом за 16 апреля на юге вражеские потери составили 36 оккупантов и 13 единиц техники, среди которых боевые бронированные машины, 2 самоходные артиллерийские установки и 2 реактивные системы залпового огня "Град".
"Корабельная группировка противника в Черноморской операционной зоне системно производит разоблачение надводной обстановки и разведку. Вероятность ракетных ударов сохраняется на достаточно высоком уровне", – рассказали в оперативном командовании.
В Херсонской области военные РФ оккупировали город Олешки – мэр
В Херсонской области город Олешки попал в оккупацию российских военных. Об этом сообщил мэр Евгений Рыщук в Facebook.
"На городской администрации уже висит российское знамя, сейчас они полностью заходят в город, к сожалению", – сказал он.
Он также предупредил, что, учитывая ситуацию, будет выходить на связь все реже.
"Сегодня у нас уже возник вопрос с патрулированием улиц… Местные патрули не будут сотрудничать с российскими. То есть россияне уже будут сами патрулировать улицы. Поэтому смотрите, чтобы выход на улицу в комендантский час не закончился расстрелом", – отметил чиновник.
Рыщук уточнил, что городские коммунальные службы пока будут работать, поскольку получают зарплату из украинского бюджета. По эвакуации, по его словам, "из Киева ответа пока нет".
"Город почти пуст. Многие люди уехали за это время. Пока я буду контролировать определенную ситуацию, мусор будет вывозиться, коммунальные предприятия будут работать… Бои к нам еще не подошли, ночь обещает быть тихой", – резюмировал городской голова.