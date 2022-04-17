Оккупанты нанесли ракетный удар по Николаевской области и продолжают запугивать людей

В Херсонской области основные усилия враг сосредоточил на попытках установления контроля над областью и удержании занятых позиций

Оккупанты терроризируют украинцев и атакуют города ракетными ударами. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты юга артиллерийским огнем и ракетами. За сутки 16 апреля по Николаевской области противник нанес ракетный удар 5 крылатыми ракетами и системами залпового огня, повреждена инфраструктура, но потерь нет.

Об этом сообщает Оперативное командование "Пивдень".

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В Херсонской области основные усилия враг сосредоточил на попытках установления контроля над областью и удержании занятых позиций.

Также оккупанты продолжают давить психологически, распространяя вещание своих пропагандистских телеканалов, подключив ангажированные крымские телеканалы, распространяют фейки о войне в Украине. В то же время, продолжается запугивание и террор гражданского населения.

При этом за 16 апреля на юге вражеские потери составили 36 оккупантов и 13 единиц техники, среди которых боевые бронированные машины, 2 самоходные артиллерийские установки и 2 реактивные системы залпового огня "Град".

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"Корабельная группировка противника в Черноморской операционной зоне системно производит разоблачение надводной обстановки и разведку. Вероятность ракетных ударов сохраняется на достаточно высоком уровне", – рассказали в оперативном командовании.

В Херсонской области военные РФ оккупировали город Олешки – мэр

В Херсонской области город Олешки попал в оккупацию российских военных. Об этом сообщил мэр Евгений Рыщук в Facebook.

"На городской администрации уже висит российское знамя, сейчас они полностью заходят в город, к сожалению", – сказал он.

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