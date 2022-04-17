Окупанти завдали ракетного удару по Миколаївській області і продовжують залякувати людей

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти півдня артилерійським вогнем та ракетами. За добу 16 квітня по Миколаївській області противник завдав ракетного удару 5 крилатими ракетами та системами залпового вогню, пошкоджено інфраструктуру, але втрат немає.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
На Херсонщині основні зусилля ворог зосередив на спробах встановлення контролю над областю та утриманні зайнятих позицій.
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Також окупанти продовжують тиснути психологічно, розповсюджуючи мовлення своїх пропагандистських телеканалів, підключивши ангажовані кримські телеканали, розповсюджують фейки про війну в Україні. Водночас триває залякування та терор цивільного населення.
Водночас за 16 квітня на півдні ворожі втрати склали 36 окупантів та 13 одиниць техніки, серед яких бойові броньовані машини, 2 самохідні артилерійські установки та 2 реактивні системи залпового вогню "Град".
"Корабельне угруповання противника в Чорноморській операційній зоні системно проводить викриття надводної обстановки і розвідку. Імовірність ракетних ударів зберігається на достатньо високому рівні", – розповіли в оперативному командуванні.
На Херсонщині військові РФ окупували місто Олешки – мер
У Херсонській області місто Олешки потрапило в окупацію російських військових. Про це повідомив мер Євген Рищук у Facebook.
"На міській адміністрації вже висить російський прапор, зараз вони повністю заходять до міста, на жаль", – сказав він.
Він також попередив, що з огляду на ситуацію виходитиме на зв'язок все рідше.
"Сьогодні у нас уже виникло питання з патрулюванням вулиць... Місцеві патрулі не співпрацюватимуть з російськими. Тобто росіяни вже самі патрулюватимуть вулиці. Тому дивіться, щоб вихід на вулицю в комендантську годину не закінчився розстрілом", – зазначив чиновник.
Рищук уточнив, що міські комунальні служби поки що працюватимуть, оскільки отримують зарплату з українського бюджету. Щодо евакуації, за його словами, "з Києва відповіді наразі немає".
"Місто майже порожнє. Багато людей поїхали за цей час. Поки я контролюватиму певну ситуацію, сміття буде вивозитися, комунальні підприємства працюватимуть... Бої до нас ще не підійшли, ніч обіцяє бути тихою", – резюмував міський голова.