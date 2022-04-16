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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Російські снайпери обстрілюють Миколаївщину та Херсонщину

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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16 квітня, 04:51
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Наразі тривають роботи з розбору зруйнованих об'єктів інфраструктури. На жаль, серед цивільного населення є поранені та загиблі
Окупанти безжально обстрілюють українські міста. Фото: колаж "Сьогодні"
Окупанти безжально обстрілюють українські міста. Фото: колаж "Сьогодні"

За 15 квітня ситуація на півдні України характеризувалася нарощуванням російської агресії. Війська РФ продовжують обстрілювати Миколаївщину та Херсонщину. У деяких районах зафіксували роботу снайперів.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

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"Розлючений втратами у Чорному морі, ворог посилив ракетну загрозу, підтягує додаткові сили на всіх напрямках, не припиняє завдавати ракетних ударів по об’єктах промислової та цивільної інфраструктури всієї України. Миколаїв та ще кілька населених пунктів області опинилися під щільним вогнем, зокрема і заборонених міжнародними конвенціями касетних снарядів", – розповіли у відомстві.

Наразі тривають роботи з розбору зруйнованих об'єктів інфраструктури. На жаль, серед цивільного населення є поранені та загиблі.

"За 15 квітня ворожі втрати в наших регіонах склали 76 рашистів та 16 одиниць техніки, серед яких влучними пострілами із ПТРК "Джавелін" було знищено два танки Т-72, 2 самохідні артилерійські установки, 3 реактивні системи залпового вогню "Град" та БПЛА-розвідник", – повідомили в оперативному командуванні.

Водночас російська армія намагається підтягнути сили, задіяти всі можливі резерви, продовжуючи психологічний тиск на громадянське населення.

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Кім: Окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами, загинули 5 людей

Під час денного обстрілу житлових кварталів Миколаєвазагинули 5 людей, а також 15 отримали поранення. Один із загиблих підняв не розірваний снаряд. Про це повідомляє голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"Денний обстріл житлових кварталів касетними снарядами: 15 – поранених, 5 – загиблих", – йдеться у повідомленні.

Один із загиблих підняв снаряд, що не розірвався.

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"Ще раз повторюю. Не чіпайте невідомі предмети. Це буває смертельно", – додав Віталій Кім.

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Особовий склад
2
Літаки 163
Літаки
3
Гелікоптери 144
Гелікоптери
4
Танки 756
Танки
5
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