У Херсонській області військові РФ розстріляли семеро людей і підірвали їхні тіла

В Офісі генпрокурора відкрили кримінальне провадження – російські окупанти відповідатимуть за всі злочини проти українського народу

Окупанти підірвали тіла вбитих українців. Фото: колаж "Сьогодні"

У селі Правдине на Херсонщині російські окупанти розстріляли 7 людей. Потім, щоб приховати злочин, будинок з тілами загиблих підірвали.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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Слідство встановило, що трагедія сталася 12 квітня. Російські військові розстріляли у житловому будинку 6 чоловіків та жінку. Після цього окупанти підірвали будинок з тілами розстріляних людей.

За фактами порушення законів та звичаїв війни, пов'язаних із умисним вбивством, відкрили кримінальну справу (ч. 2 ст. 438 КК України). Наразі особи російських військових встановлюються.

"Наразі у кримінальному провадженні вживаються всі можливі та належні заходи для встановлення обставин події, а також ідентифікації загиблих", – йдеться у повідомленні.

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