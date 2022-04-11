Російські солдати знищили меморіал "Слава Україні" у Херсоні (фото)

Військові РФ зняли прапор України та зірвали портрети героїв Небесної сотні й загиблих учасників російсько-української війни

Окупанти поламали меморіал / Колаж "Сьогодні"

У Херсоніокупанти знищили меморіал "Слава Україні", зірвали портрети героїв Небесної сотні, також зняли борди "Херсон – це Україна".

Про це повідомляє депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

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Окупанти знищили меморіал у Херсоні. Фото: Сергій Хлань

Російські військові зняли прапор України у місті та зірвали портрети не лише героїв Небесної сотні, а й загиблих учасників російсько-української війни.

Окупанти знищили меморіал у Херсоні. Фото: Сергій Хлань

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"У росіян немає ані поваги до мертвих, ані будь-яких людських цінностей" , – йдеться у повідомленні.

Окупанти знищили меморіал у Херсоні. Фото: Сергій Хлань

Арестович: Окупанти готуються здати Херсон

Російські окупанти підготували Херсон до здачі, а на Миколаївщині взагалі немає супротивника. Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

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За його словами, окупанти міцно охороняють свої позиції: