Російські солдати знищили меморіал "Слава Україні" у Херсоні (фото)

У Херсоніокупанти знищили меморіал "Слава Україні", зірвали портрети героїв Небесної сотні, також зняли борди "Херсон – це Україна".
Про це повідомляє депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
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Російські військові зняли прапор України у місті та зірвали портрети не лише героїв Небесної сотні, а й загиблих учасників російсько-української війни.
"У росіян немає ані поваги до мертвих, ані будь-яких людських цінностей" , – йдеться у повідомленні.
Арестович: Окупанти готуються здати Херсон
Російські окупанти підготували Херсон до здачі, а на Миколаївщині взагалі немає супротивника. Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович.
За його словами, окупанти міцно охороняють свої позиції:
"Давно стали в оборону й утримують дуже невелике угруповання на правому березі, яке "підгризають" наші війська".
Крім цього, радник голови ОП зазначив, що бої ведуться саме на Херсонщині:
"Про це мало хто знає, але вони (окупанти – ред.) серйозно розглядають варіант, щоб залишити Херсон – як і серед інших своїх воєнних планів. Це не означає, що Херсон буде звільнений завтра, тим не менш. У Миколаївській області взагалі немає ворога – всі бої ведуться на Херсонщині".