В Херсонской области военные РФ расстреляли семь человек и взорвали их тела

В Офисе генпрокурора открыли уголовное производство – российские оккупанты ответят за все преступления против украинского народа

Оккупанты подорвали тела убитых украинцев. Фото: коллаж "Сегодня"

В селе Правдино Херсонской области российские оккупанты расстреляли 7 человек. Затем, чтобы скрыть преступление, дом с телами погибших взорвали.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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Следствие установило, что трагедия произошла 12 апреля. Российские военные расстреляли в жилом доме 6 мужчин и женщину. После этого оккупанты взорвали дом с телами расстрелянных людей.

По фактам нарушения законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством, открыли уголовное дело (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Сейчас личности российских военных устанавливаются.

"В настоящее время в уголовном производстве принимаются все возможные и надлежащие меры по установлению обстоятельств происшествия, а также идентификации погибших", – говорится в сообщении.

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