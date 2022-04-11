Российские солдаты уничтожили мемориал "Слава Украине" в Херсоне (фото)

В Херсоне оккупанты уничтожили мемориал "Слава Украине", сорвали портреты героев Небесной сотни, также сняли борды "Херсон – это Украина".
Об этом сообщает депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
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Российские военные сняли флаг Украины в городе и сорвали портреты не только героев Небесной сотни, но и погибших участников российско-украинской войны.
"У россиян нет ни уважения к мертвым, ни каких-либо человеческих ценностей", – говорится в сообщении.
Арестович: Оккупанты готовятся сдать Херсон
Российские оккупанты подготовили Херсон к сдаче, а в Николаевской области вообще нет противника. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
По его словам, оккупанты прочно охраняют свои позиции:
"Давно встали в оборону и удерживают очень небольшую группировку на правом берегу, которую "подгрызают" наши войска".
Кроме этого, советник главы ОП отметил, что бои ведутся именно в Херсонской области:
"Об этом мало кто знает, но они (оккупанты – ред.) всерьез рассматривают вариант, чтобы оставить Херсон – как и среди прочих своих военных планов. Это не значит, что Херсон будет освобожден завтра, тем не менее. В Николаевской области вообще нет противника – все бои ведутся в Херсонской области".