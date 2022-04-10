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В Херсоне оккупанты разогнали митинг мирных жителей – были слышны выстрелы

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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10 апреля, 14:50
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Есть ли пострадавшие или задержанные пока неизвестно
В Херсоне оккупанты разогнали митинг украинцев. Фото: Reuters, коллаж "Сегодня"
В Херсоне оккупанты разогнали митинг украинцев. Фото: Reuters, коллаж "Сегодня"

В Херсоне 10 апреля на площади возле киноконцертного зала "Юбилейный" местные жители вышли на митинг, но в результате российские военные разогнали их.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский на своей странице в Facebook.

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"Угрозы насилия, террор, ложь, гуманитарная катастрофа. Это то, что они принесли Херсонской области. Много людей запугано, многие на свой страх и риск покинули область, очень многие просто пропали, и установить, что с ними сегодня невозможно. Каждый новый митинг – это очень большой риск для каждого участника, и все равно люди выходят. Несмотря на ни на что. Херсонщина – это Украина!" – написал Соболевский.

Как пишет "Суспільне", в центре города со стороны "Юбилейного" были слышны выстрелы. Вероятно, для разгона мирных жителей российские оккупанты применили оружие. Есть ли пострадавшие или задержанные пока неизвестно.

Арестович: Оккупанты готовятся сдать Херсон

Российские оккупанты подготовили Херсон к сдаче, а в Николаевской области вообще нет противника. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, оккупанты прочно охраняют свои позиции:

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"Давно встали в оборону и удерживают очень небольшую группировку на правом берегу, которую "подгрызают" наши войска".

Кроме этого, советник главы ОП отметил, что бои ведутся именно в Херсонской области:

"Об этом мало кто знает, но они (оккупанты – ред.) всерьез рассматривают вариант, чтобы оставить Херсон – как и среди прочих своих военных планов. Это не значит, что Херсон будет освобожден завтра, но тем не менее. В Николаевской области вообще нет противника – все бои ведутся в Херсонской области".

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