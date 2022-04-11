Арестович: Оккупанты будут держаться за Херсон до последнего

Советник главы ОПУ рассказал, что российская армия под Херсоном пытается копировать тактику ВСУ

Уход из Херсона станет для оккупантов стратегиченским провалом, считает Арестович / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты упорно держатся за Херсон, который имеет для них особую стратегическую важность.

Об этом рассказал в интервью каналу "Фейгин Live" внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

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Как подчеркнул Арестович, россияне не собираются сдавать Херсон:

"Будут держаться за него. Последняя точка, которую они бросят – это будет Херсон. Падение Херсона обваливает сразу проблему Мелитополя, дорогу из Крыма, Запорожье и Мариуполь".

По его словам, украинские войска под Херсоном "давят на правосторонний "прыщ", который там на берегу находится".

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Советник главы ОПУ отметил, что российское командование старается бить в ответ, пытаясь повторить подвиг украинских войск под Киевом, где наши военные "придумали хитрый ход".

"В ночь перед решающей атакой на Киев они (ВСУ. – Ред.) нанесли удар на Макаров, вклинились в войска противника, и атака на Киев сразу захлебнулась, потому что не реагировать на это нельзя, мы залезли в центр группировки. Этот трюк, только в куда меньшем масштабе, вчера попытались сделать российские войска в направлении Александровки, но у них не получилось. Их вклинение кончилось уничтожением примерно ротной тактической группы", – сообщил Арестович.

Военные РФ в Херсоне разгоняют митинги против оккупации

В Херсоне 10 апреля на площади возле киноконцертного зала "Юбилейный" местные жители вышли на митинг, но российские военные разогнали их.

В центре города со стороны "Юбилейного" были слышны выстрелы. Вероятно, для разгона мирных жителей российские оккупанты применили оружие. Есть ли пострадавшие или задержанные, пока неизвестно.

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Местные жители проводят подобные акции уже более месяца, несмотря на угрозы оккупантов.