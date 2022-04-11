Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ⚡ Обстріл вокзалу в Краматорську 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Арестович: Окупанти триматимуться за Херсон до останнього

Павло Заяць Павло Заяць
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 квітня, 17:28
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Радник голови ОПУ розповів, що російська армія під Херсоном намагається копіювати тактику ЗСУ
Відхід із Херсона стане для окупантів стратегічним провалом, вважає Арестович
Відхід із Херсона стане для окупантів стратегічним провалом, вважає Арестович / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський окупанти вперто тримаються за Херсон, який має для них особливу стратегічну важливість.

Про це розповів в інтерв'ю каналу "Фейгин Live" позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

Реклама

Як наголосив Арестович, росіяни не збираються здавати Херсон:

"Триматимуться за нього. Остання точка, яку вони залишать – це буде Херсон. Падіння Херсона обвалює одразу проблему Мелітополя, дорогу з Криму, Запоріжжя та Маріуполь".

За його словами, українські війська під Херсоном "тиснуть на правосторонній "прищ", який там на березі знаходиться".

Реклама

Радник голови ОПУ зазначив, що російське командування намагається бити у відповідь, намагаючись повторити подвиг українських військ під Києвом, де наші військові "вигадали хитрий хід".

"У ніч перед вирішальною атакою на Київ вони (ЗСУ – ред.) завдали удару на Макарів, вклинилися у війська противника, і атака на Київ одразу захлинулась, тому що не реагувати на це не можна, ми залізли в центр угруповання. Цей трюк, тільки у значно меншому масштабі, вчора спробували зробити російські війська у напрямку Олександрівки, але у них не вийшло. Їхнє вклинення скінчилося знищенням приблизно ротної тактичної групи", – повідомив Арестович.

Військові РФ у Херсоні розганяють мітинги проти окупації

У Херсоні 10 квітня на площі біля кіноконцертної зали "Ювілейний" місцеві жителі вийшли на мітинг, але російські військові розігнали їх.

У центрі міста з боку "Ювілейного" було чути постріли. Ймовірно, для розгону мирних жителів російські окупанти застосували зброю. Чи є постраждалі чи затримані, наразі невідомо.

Реклама

Місцеві жителі проводять подібні акції вже понад місяць, незважаючи на погрози окупантів.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Оборона Київа
Більше новин
Хроніка обстрілів
Далі
Блокада Маріуполя
Більше новин
Діпломатичний фронт
Докладніше
Українці за кордоном
Ще новини
Росія цинічно бомбить Харків
Більше новин
Життя в окупації
Докладніше
Непереможний Миколаїв
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 9 квітня
1
Особовий склад 19500
Особовий склад
2
Літаки 154
Літаки
3
Гелікоптери 137
Гелікоптери
4
Танки 725
Танки
5
ББМ 1923
ББМ
6
Артилерія 347
Артилерія
7
Засоби ППО 55
Засоби ППО
8
РСЗВ 111
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 119
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1387
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Історії звитяг
Анастасія та Антон – медики з Харкова. Вони вирішили не виїжджати з рідного міста, а приєдналися до волонтерського центру та зараз активно допомагають землякам. А ще вони зіграли перше весілля у харківському метро. Одна зі станцій стала “загсом”, а друзі і люди, що сховалися тут, - свідками. Життя має продовжуватися всупереч ворогові та війні!
Слава Україні!
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Наші янголи-охоронці

Олександр Марченко – ветеран АТО, офіцер, народний депутат України минулого скликання. Був головою підкомітету з питань будівництва, тож на фронті отримав позивний “Каменяр”. Загинув у Пущі-Водиці під Києвом під час бою з російськими окупантами, прикриваючи побратимів.

Герої не вмирають!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,50
-
34,00
36,00
26,37
-
33,50
37,40
27,20
-
-
39,29
27,48
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
36,00
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти