Арестович: Окупанти триматимуться за Херсон до останнього

Радник голови ОПУ розповів, що російська армія під Херсоном намагається копіювати тактику ЗСУ

Відхід із Херсона стане для окупантів стратегічним провалом, вважає Арестович / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський окупанти вперто тримаються за Херсон, який має для них особливу стратегічну важливість.

Про це розповів в інтерв'ю каналу "Фейгин Live" позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

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Як наголосив Арестович, росіяни не збираються здавати Херсон:

"Триматимуться за нього. Остання точка, яку вони залишать – це буде Херсон. Падіння Херсона обвалює одразу проблему Мелітополя, дорогу з Криму, Запоріжжя та Маріуполь".

За його словами, українські війська під Херсоном "тиснуть на правосторонній "прищ", який там на березі знаходиться".

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Радник голови ОПУ зазначив, що російське командування намагається бити у відповідь, намагаючись повторити подвиг українських військ під Києвом, де наші військові "вигадали хитрий хід".

"У ніч перед вирішальною атакою на Київ вони (ЗСУ – ред.) завдали удару на Макарів, вклинилися у війська противника, і атака на Київ одразу захлинулась, тому що не реагувати на це не можна, ми залізли в центр угруповання. Цей трюк, тільки у значно меншому масштабі, вчора спробували зробити російські війська у напрямку Олександрівки, але у них не вийшло. Їхнє вклинення скінчилося знищенням приблизно ротної тактичної групи", – повідомив Арестович.

Військові РФ у Херсоні розганяють мітинги проти окупації

У Херсоні 10 квітня на площі біля кіноконцертної зали "Ювілейний" місцеві жителі вийшли на мітинг, але російські військові розігнали їх.

У центрі міста з боку "Ювілейного" було чути постріли. Ймовірно, для розгону мирних жителів російські окупанти застосували зброю. Чи є постраждалі чи затримані, наразі невідомо.

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Місцеві жителі проводять подібні акції вже понад місяць, незважаючи на погрози окупантів.