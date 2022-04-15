Оккупанты обстреляли отделение "Новой почты" в Николаеве: есть раненые (фото)

В Николаеве российские военные нанесли ракетный удар по отделению "Новой почты". Из-за обстрела пострадали три гражданских человека.
Об этом сообщает глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
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"Объясните мне зачем стрелять дорогущей ракетой в гражданское отделение "Новой почты"? Они думают мы там прячем военных? Мы "Новой почтой" передаём снаряды? Запугивание? Спалили отделение "Новой почты" и стог сена", – говорится в сообщении.
Во время ракетного удара пострадали три человека.
Ситуация в Николаеве
- 15 апреля российские военные обстреляли реактивными системами залпового огня (РСЗО) жилые кварталы Николаева. В результате атаки оккупантов есть жертвы.
- За сутки 10 апреля враг совершил 7 ракетных ударов по Николаевской области. Пострадавших нет. Оккупанты пытаются посеять панику среди мирных жителей.
- 8 апреля стало известно, что российские оккупанты обстреляли инфраструктуру Николаева и повредили железнодорожный вокзал. Из-за этого он прекратил свою работу.
- В результате обстрела Николаева 4 апреля российскими оккупантами пострадало гинекологическое отделение одной из местных больниц. Видео повреждений опубликовал городской голова Александр Сенкевич в Twitter.
- Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что люди начинают возвращаться в город. По его словам, российские оккупанты продолжают стрелять, но им не удастся напугать людей.
- Российские оккупанты 29 марта около 08:45 обстреляли девятиэтажное здание Николаевской областной военной администрации. Разрушена центральная секция здания с 9-го по 1-й этаж без дальнейшего возгорания.
- Количество погибших в результате ракетного удара российскими оккупантами по зданию Николаевской областной военной администрации возросло до 37 человек.