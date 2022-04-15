Оккупанты обстреляли отделение "Новой почты" в Николаеве: есть раненые (фото)

Российские военные продолжают наносить удары по городу

Оккупанты нанесли новый ракетный удар / Коллаж "Сегодня"

В Николаеве российские военные нанесли ракетный удар по отделению "Новой почты". Из-за обстрела пострадали три гражданских человека.

Об этом сообщает глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

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Оккупанты нанесли ракетный удар по отделению "Новой почты". Фото: Виталий Ким

"Объясните мне зачем стрелять дорогущей ракетой в гражданское отделение "Новой почты"? Они думают мы там прячем военных? Мы "Новой почтой" передаём снаряды? Запугивание? Спалили отделение "Новой почты" и стог сена", – говорится в сообщении.

Оккупанты нанесли ракетный удар по отделению "Новой почты". Фото: Виталий Ким

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Во время ракетного удара пострадали три человека.

Оккупанты нанесли ракетный удар по отделению "Новой почты". Фото: Виталий Ким

Оккупанты нанесли ракетный удар по отделению "Новой почты". Фото: Виталий Ким

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Оккупанты нанесли ракетный удар по отделению "Новой почты". Фото: Виталий Ким

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