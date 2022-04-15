Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горит "Москва" 💪 СБУ поймала Медведчука 🛡 Химатака на Мариуполь ⚔ Битва за Донбасс
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Оккупанты обстреляли отделение "Новой почты" в Николаеве: есть раненые (фото)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
15 апреля, 19:53
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Российские военные продолжают наносить удары по городу
Оккупанты нанесли новый ракетный удар / Коллаж "Сегодня"
Оккупанты нанесли новый ракетный удар / Коллаж "Сегодня"

В Николаеве российские военные нанесли ракетный удар по отделению "Новой почты". Из-за обстрела пострадали три гражданских человека.

Об этом сообщает глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Реклама

Оккупанты нанесли ракетный удар по отделению "Новой почты". Фото: Виталий Ким
Оккупанты нанесли ракетный удар по отделению "Новой почты". Фото: Виталий Ким

"Объясните мне зачем стрелять дорогущей ракетой в гражданское отделение "Новой почты"? Они думают мы там прячем военных? Мы "Новой почтой" передаём снаряды? Запугивание? Спалили отделение "Новой почты" и стог сена", – говорится в сообщении.

Оккупанты нанесли ракетный удар по отделению "Новой почты". Фото: Виталий Ким
Оккупанты нанесли ракетный удар по отделению "Новой почты". Фото: Виталий Ким

Реклама

Во время ракетного удара пострадали три человека.

Оккупанты нанесли ракетный удар по отделению "Новой почты". Фото: Виталий Ким
Оккупанты нанесли ракетный удар по отделению "Новой почты". Фото: Виталий Ким

Оккупанты нанесли ракетный удар по отделению "Новой почты". Фото: Виталий Ким
Оккупанты нанесли ракетный удар по отделению "Новой почты". Фото: Виталий Ким

Реклама

Оккупанты нанесли ракетный удар по отделению "Новой почты". Фото: Виталий Ким
Оккупанты нанесли ракетный удар по отделению "Новой почты". Фото: Виталий Ким

Ситуация в Николаеве

  • 15 апреля российские военные обстреляли реактивными системами залпового огня (РСЗО) жилые кварталы Николаева. В результате атаки оккупантов есть жертвы.
  • За сутки 10 апреля враг совершил 7 ракетных ударов по Николаевской области. Пострадавших нет. Оккупанты пытаются посеять панику среди мирных жителей.
  • 8 апреля стало известно, что российские оккупанты обстреляли инфраструктуру Николаева и повредили железнодорожный вокзал. Из-за этого он прекратил свою работу.
  • В результате обстрела Николаева 4 апреля российскими оккупантами пострадало гинекологическое отделение одной из местных больниц. Видео повреждений опубликовал городской голова Александр Сенкевич в Twitter.
  • Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что люди начинают возвращаться в город. По его словам, российские оккупанты продолжают стрелять, но им не удастся напугать людей.
  • Российские оккупанты 29 марта около 08:45 обстреляли девятиэтажное здание Николаевской областной военной администрации. Разрушена центральная секция здания с 9-го по 1-й этаж без дальнейшего возгорания.
  • Количество погибших в результате ракетного удара российскими оккупантами по зданию Николаевской областной военной администрации возросло до 37 человек.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Оборона Киева
Больше новостей
Хроника обстрелов
Дальше
Блокада Мариуполя
Больше новостей
Дипломатический фронт
Подробнее
Украинцы за границей
Еще новости
Россия цинично бомбит Харьков
Больше новостей
Жизнь в оккупации
Подробнее
Непобежденный Николаев
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 12:00 15 апреля
1
Личный состав 20000
Личный состав
2
Самолеты 163
Самолеты
3
Вертолеты 144
Вертолеты
4
Танки 756
Танки
5
ББМ 1976
ББМ
6
Артиллерия 366
Артиллерия
7
Средства ПВО 66
Средства ПВО
8
РСЗО 122
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 135
БПЛА
11
Катера 8
Катера
12
Транспорт 1443
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Истории подвигов
Виктор Ивчук – полковник медицинской службы, начальник военного госпиталя города Мариуполь. В настоящее время он с отважной командой медиков непрерывно оперирует и продолжает спасать жизнь собратьев и гражданских жителей в бомбоубежищах города-мученика. За личное мужество и самопожертвование получил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".
Слава Україні!
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Наши ангелы-хранители

Роман и Леонид Бутусины - солдаты ВСУ, сыновья добровольца из Калушского района (Прикарпатье), который в 2014-м с женой и 12-ю детьми переехал из российского Владивостока в Украину и пошел воевать на Донбасс. В феврале 2022-го сыновья поступили, как их отец. И погибли смертью храбрых, спиной к спине, защищая друг друга и страну, ставшую им настоящим домом.

Герої не вмирають!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
27,37
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
29,29
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
28,98
-
33,50
37,50
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять