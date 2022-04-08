Окупанти обстріляли Дніпропетровську область – є загиблі та поранені

Голова облради Микола Лукашук розповів, що у Кривому Розі ракета потрапила до житлового сектору

Окупанти наносять ракетні удари / Фото: Колаж: Сьогодні

Кордони Дніпропетровської області надійно захищені. Тому окупанти б'ють по цивільних людях і цивільних об'єктах з повітря. Є три обстріли території Дніпропетровської області протягом дня. Чотири людини загинули, а ще семеро отримали поранення.

Про це розповів голова облради Микола Лукашук у Telegram.

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"Окупанти вдарили по Синельниківському та Криворізькому районах. Наразі відомо, що четверо людей загинули. Сім чоловік дістали поранення. Двоє громадян зникли безвісти. Всі жертви – це люди, яких човнами через річку евакуювали з окупованої території Херсонської області. Кілька груп встигли перевезти" , – написав Лукашук.

Потім окупанти атакували з повітря і вбили цивільних людей. Також у Кривому Розі ракета влучила в житловий сектор.

"Одна людина постраждала.Україна все рівно переможе. Подяка всім захисникам, які мужньо стримують ворога і дають жорстку відсіч", – додав Лукашук.

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Обстріли Дніпропетровської області

31 березня дві ракети окупантів вцілили на територію однієї з військових частин на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинули 2 особи, ще 5 травмовані. Повністю знищено склад із паливно-мастильними матеріалами.

Того дня під час обстрілів Дніпропетровської області російські окупанти застосували заборонені касетні боєприпаси. РФ провели реактивний артилерійський обстріл двох населених пунктів у Криворізькому районі, застосовуючи систему залпового вогню "Торнадо-С".

5 квітня українська ППО збила дві ракети російських військових у Дніпропетровській області. Через уламки від ракет потерпілих немає.

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