Окупанти завдали удару по гуртожитку в Чернігові: три загиблі дитини

У місті не вистачає продуктів харчування

Росія не погоджувала "зелений коридор" для евакуації із міста. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти завдали авіаудару по гуртожитку в Чернігові – місто на межі гуманітарної катастрофи.

Про це на своїй сторінці в Telegram заявив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Що відбулося

У ДСНС заявили, що рятувальники дістали з-під завалів тіла п'яти загиблих людей: трирічних близнят – хлопчика і дівчинку, – їхню старшу сестру 12 років і їхніх батьків. Усі вони загинули від російського авіаудару по гуртожитку.

Як зазначив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко, Росія бомбардує місто з висоти 8000 метрів і вище. Наразі місто на межі гуманітарної катастрофи: не вистачає продуктів харчування, медикаментів, перев'язочних матеріалів, знеболюючих, антисептиків, а також хлорки.

Водночас РФ ще не погоджувала "зелений коридор" для евакуації чи гуманітарних вантажів.

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Фото – Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Фото – Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Фото – Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Нагадаємо, окупанти завдали ракетних ударів по міжнародному аеропорту в Дніпрі, спровокувавши масштабні руйнування його інфраструктури. Ворог завдав двох ракетних ударів, внаслідок яких пошкоджено злітно-посадкову смугу аеропорту та термінал.

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