У Маріуполі окупанти захопили в заручники персонал та пацієнтів лікарні

На "гарячу лінію" Медійної ініціативи за права людини "прорвалися" жителі Маріуполя, які повідомили, що відучора, 14 березня, Обласна лікарня інтенсивного лікування на вул. Троїцькій, 46, захоплена російськими військами.
Про це розповіли на сторінці Медійної ініціативи за права людини у Facebook.
"У заручниках утримується персонал та пацієнти лікарні. За повідомленням свідка, туди ж росіяни "зганяють" інших цивільних мешканців. При цьому обстрілюють позиції української армії з вікон лікарні, намагаючись викликати вогонь у відповідь", – йдеться у повідомленні.
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Як повідомив очевидець, із приміщення лікарні російські військові нікого не випускають, погрожуючи розстрілом. А ті пацієнти, які ризикнули вирватись із полону, повернулися з кульовими пораненнями.
"Медійна ініціатива за права людини закликає міжнародну спільноту вжити всіх можливих заходів, щоб припинити воєнний злочин Російської Федерації, який відбувається просто в ці хвилини, та звільнити лікарів, пацієнтів, мирних мешканців, який російська армія тримає в заручниках і використовує як живий щит", – додали у Медійній ініціативі.
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