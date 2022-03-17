Оккупанты нанесли удар по общежитию в Чернигове: три погибших ребенка

В городе не хватает продуктов питания

Россия не согласовывала "зеленый коридор" для эвакуации из города. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты нанесли авиаудар по общежитию в Чернигове – город на грани гуманитарной катастрофы.

Об этом на своей странице в Telegram заявил Центр стратегических коммуникаций и безопасности.

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Что произошло

В ГСЧС заявили, что спасатели достали из-под завалов тела пяти погибших людей: трехлетних близнецов – мальчика и девочку, – их старшую сестру 12 лет и их родителей. Все они погибли от российского авиаудара по общежитию.

Как отметил городской голова Чернигова Владислав Атрошенко, Россия бомбит город с высоты 8000 метров и выше. Сейчас город на грани гуманитарной катастрофы: не хватает продуктов питания, медикаментов, перевязочных материалов, обезболивающих, антисептиков, а также хлорки.

В то же время РФ еще не согласовывала "зеленый коридор" для эвакуации или гуманитарных грузов.

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Фото – Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Фото – Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Фото – Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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Напомним, оккупанты нанесли ракетные удары по международному аэропорту в Днепре, спровоцировав масштабные разрушения его инфраструктуры. Враг нанес два ракетных удара, в результате которых повреждена взлетно-посадочная полоса аэропорта и терминал.

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