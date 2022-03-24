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Окупанти готують "великий терор" у Херсоні для боротьби з протестами

Павло Заяць Павло Заяць
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24 березня, 08:59
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Військові РФ більше не хочуть "грати по-хорошому" з місцевими жителями
Окупанти готуються жорстко придушувати протести у Херсоні
Окупанти готуються жорстко придушувати протести у Херсоні / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти, щоб покласти край протестам у тимчасово захопленому Херсоні, планують викрадення людей та насильство за планом "великого терору".

Про це пише The Times, посилаючись на лист співробітника ФСБ Росії.

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У листі йдеться про те, що Кремль більше не бажає "грати по-хорошому" з протестувальниками в українському місті, де люди щодня виходять на вулиці, кидаючи виклик окупантам.

РФ задумує влаштувати "великий терор" у Херсоні, викрадаючи мешканців та переправляючи їх через російський кордон.

Людей хочуть забирати із будинків серед ночі. "Навіть якщо нам доведеться депортувати пів міста – ми до цього готові", – йдеться у листі.

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Також у ФСБ стверджують, що якби їм вдалося виявити лідерів протестів, їх би вже знищили.

Є побоювання, що перехід до насильства може завершитись бунтом, придушити який можна буде лише масштабними боями.

"Великий терор" проти протестувальників містить "надзвичайно суворі методи розгону", аж до "тяжких поранень".

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Другий етап полягатиме у викраденні жителів Херсона та вивезенні до Росії.

Ситуація у Херсоні

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