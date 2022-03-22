На Херсонщині окупанти планують ввести рублі — заява депутата

Росія намагається втягнути область України у рубльову зону

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти збираються ввести на Херсонщину в обіг російські рублі з квітня — про це заявив депутат облради Сергій Хлань.

"Примушуватимуть приймати рублі в магазинах, і, швидше за все, виплачувати зарплати "новій адміністрації". Думаю, в іншому дійде справа і до рублевих зарплат у діючих бюджетних та комунальних установах. Потроху Херсонщину втягують у рублеву зону", — написав він.

За його словами, плани щодо створення "ХНР" у Херсонській області вирушать слідом за російським кораблем.

"Заклик ігнорувати розрахунок у рублях, по-перше, рублі – це нікчемний папір, а головне – Херсонщина – це Україна!" заявив депутат.

Ситуація у Херсоні