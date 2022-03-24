Оккупанты готовят "большой террор" в Херсоне для борьбы с протестами

Военные РФ больше не хотят "играть по-хорошему" с местными жителями

Оккупанты готовятся жестко подавлять протесты в Херсоне / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты, чтобы положить конец протестам во временно захваченном Херсоне, планируют похищение людей и насилие в рамках "большого террора".

Об этом пишет The Times со ссылкой на письмо сотрудника ФСБ России.

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В письме говорится, что Кремль больше не желает "играть по-хорошему" с протестующими в украинском городе, где люди каждый день выходят на улицы, бросая вызов оккупантам.

РФ замышляет устроить "большой террор" в Херсоне, похищая жителей и переправляя их через российскую границу.

Людей хотят забирать из домов среди ночи. "Даже если нам придется депортировать полгорода – мы к этому готовы", – говорится в письме.

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Также в ФСБ утверждают, что если бы им удалось выявить лидеров протестов, их бы уже уничтожили.

Также есть опасения, что переход к насилию может закончиться бунтом, подавить который можно будет только масштабными боями.

"Большой террор" против протестующих будет включать "чрезвычайно суровые методы разгона", вплоть до "тяжелых ранений".

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Второй этап будет заключаться в похищении жителей Херсона и вывозе в Россию.

Ситуация в Херсоне