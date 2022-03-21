Павла Слобідчика було вбито у власному автомобілі

Слобідчиків був за кермом автомобіля "Мерседес". Колаж "Сьогодні"

У Херсоні розстріляли помічника російського колаборанта Володимира Сальдо – Павла Слободчикова.

Про це повідомив у Фейсбуці журналіст, колишній донеччанин у ТКГ з Донбасу Денис Казанський.

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Деталі

"Володимир Сальдо підтримав російську окупацію Херсона і зараз разом із жменькою інших зрадників намагається створити у місті окупаційну адміністрацію. Сьогодні одному з цієї жменьки не пощастило. Чи то Слобідчиків чимось не догодив своїм господарям-росіянам. Чи його знищило українське підпілля. Поки невідомо. Але ясно одне – доля колабораціоніста завжди незавидна", – написав Казанський.

Володимир Сальдо підтримав російську окупацію Херсона і зараз разом із жменькою інших зрадників намагається створити у місті окупаційну адміністрацію.

Колишній депутат Херсонської міськради Віталій Богданов повідомив, що автомобіль обстріляли біля будинку Сальдо.

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Ситуація у Новій Каховці

Нову Каховку контролюють окупанти.

Російські військові розстріляли в автомобілі цілу родину . Загинули п'ятеро людей, серед них двоє дітей.

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Поки що Нова Каховка перебуває під контролем ворога, проте всередині міста російських військ немає. На жаль, поки що люди не мають можливості евакуюватися.

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