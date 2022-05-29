"Нічники не працюють, ні в кого!" – перехоплення визнання окупанта

Російські загарбники шоковані майбутнім оточенням

Матеріали перехоплення російських окупантів опублікували СБУ. Колаж "Сьогодні"

Незважаючи на важкі бої, які веде армія України на Донбасі , українським захисникам вдається досягати успіхів та сіяти паніку у таборі ворога.

Про це свідчить черговий перехоплення переговорів окупантів, опублікований у Telegram-каналі Pravda Gerashchenko.

Реклама

Деталі

"А че, а де все?"

– 300-ті, 200-ті…

– А вирватись не можна? У танк сісти і вночі еб*ть до своїх?

– У нас цей… Нічника немає! Нічники не працюють, ні в кого!", – бідкається окупант у телефонній розмові.

У перехопленні окупанти скаржаться на відмову особового складу воювати

На Харківському напрямку, де ворог продовжує бомбардування населених пунктів , У російських загарбників почалися масові бунти та їх відправляють "на підвал"

Реклама

Обстановка на фронті