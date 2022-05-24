Росія змінила тактику на Донбасі. Розповідаємо, що там відбувається

РФ виставила 25 БТГ по 500 солдатів та багато техніки для того, щоб захопити Луганську область

Росія хоче повністю захопити Донбас. Фото: Reuters, колаж "Сьогодні"

На сьогодні ситуація на Донбасі загострюється. Російські окупанти посилили інтенсивність бойових дій на Сході України. Найактивніші бойові дії тривають неподалік від Лисичанська та Сєверодонецька.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Сьогодні".

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Захоплення цієї території призведе до повної окупації Луганська, але водночас розтягне сили Росії, що негативно позначиться на них.

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Як заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, Росія виставила 25 БТГ по 500 солдатів та багато техніки для того, щоб захопити Луганську область.

Зеленський також визнає, що на Донбасі ситуація складна: там може гинути до 100 українських військових за день, а кількість ворожої техніки перевищує нашу у 20 разів.

"Бахмут, Попасна, Сєвєродонецьк – у цьому напрямку окупанти зосередили найбільшу активність", – сказав президент України.

Що кажуть експерти?

"Росія не досягає успіхів у наступі на Донбасі. Вони не можуть весь час наступати, і вже зараз Луганський напрямок де-факто став єдиним, де вони проводять спроби наступальних дій", – сказав військовий експерт Олег Жданов.

"Українська армія звільнила в півтора раза більше територій, ніж займають російські окупаційні війська", – заявив Олексій Арестович. А саме – близько 1015 населених пунктів.

Більшість міжнародних експертів вважають, що після прибуття в Україну американської зброї за лендлізом, ЗСУ підуть у серйозний контрнаступ на всіх напрямках.

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До того ж Forbes заявив, що Росія втратила військову техніку в Україні на $13 млрд.

Телеведучий Олексій Бурлаков озвучив каналу "Україна 4.5.0." втрати ворога станом на 24 травня:

Також телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив найсвіжіші зведення Генштабу ЗСУ:

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