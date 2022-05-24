Россия изменила тактику на Донбассе. Рассказываем, что там происходит

На сегодняшний день ситуация на Донбассе накаляется. Российские оккупанты усилили интенсивность боевых действий на востоке Украины. Наибольшая активность боевых действий отмечается неподалеку от Лисичанска и Северодонецка.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Сегодня".
Захват этой территории приведет к полной оккупации Луганска, но при этом растянет силы России, что негативно на них скажется.
Как заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, Россия выставила 25 БТГ по 500 солдат и много техники для того, чтобы захватить Луганскую область.
Зеленский также признает, что на Донбассе ситуация сложная: там может погибать до 100 украинских военных в день, а количество вражьей техники превышает нашу в 20 раз.
"Бахмут, Попасная, Северодонецк – в этом направлении оккупанты сосредоточили наибольшую активность", – сказал президент Украины.
Что говорят эксперты?
"Россия не добивается успехов в наступлении на Донбассе. Они не могут все время наступать, и уже сейчас Луганское направление де-факто стало единственным, где они проводят попытки наступательных действий", — сказал военный эксперт Олег Жданов.
"Украинская армия освободила в полтора раза больше территорий, чем занимают российские оккупационные войска", — заявил Алексей Арестович. А именно — около 1015 населенных пунктов.
Многие международные эксперты считают, что после прибытия в Украину американского оружия по ленд-лизу, ВСУ пойдут в серьезное контрнаступление по всем направлениям.
При этом Forbes заявил, что Россия потеряла военной техники в Украине на $13 млрд.
Телеведущий Алексей Бурлаков озвучил для канала "Украина 4.5.0." потери врага по состоянию на 24 мая:
Также телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил самые свежие сводки Генштаба ВСУ: